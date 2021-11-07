В Нижнем Тагиле подполковника полиции поймали пьяным за рулём

В Нижнем Тагиле начальник службы участковых отдела полиции № 16 был задержан с признаками алкогольного опьянения за рулём, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

"Наряд ГИБДД выявил представителя службы участковых уполномоченных ОП № 16 ОВД Нижнего Тагила с признаками опьянения при управлении личным транспортным средством. За отказ от медосвидетельствования полицейский в кратчайший срок будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", — уточнил Горелых.