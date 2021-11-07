В Нижнем Тагиле подполковника полиции поймали пьяным за рулём
До выхода на пенсию по выслуге лет стражу порядка оставалось менее года.
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В Нижнем Тагиле начальник службы участковых отдела полиции № 16 был задержан с признаками алкогольного опьянения за рулём, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
"Наряд ГИБДД выявил представителя службы участковых уполномоченных ОП № 16 ОВД Нижнего Тагила с признаками опьянения при управлении личным транспортным средством. За отказ от медосвидетельствования полицейский в кратчайший срок будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", — уточнил Горелых.
Подполковник полиции также будет привлечён к предусмотренной законодательством ответственности. До выхода на пенсию по выслуге лет стражу порядка оставалось менее года.
Ранее депутата Госдумы Валерия Рашкина поймали в Саратовской области, когда он, будучи пьяным, ехал за рулём машины, в багажнике которой находилась туша лося. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сам Рашкин утверждает, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По словам депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. При этом правоохранители нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося под Саратовом.
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