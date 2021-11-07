В Мозамбике 16 человек погибли при лобовом столкновении двух автомобилей
Как рассказали правоохранителям очевидцы, один из водителей, предположительно, был пьян.
Фото © Halden Krog / The Times / Gallo Images / Getty Images
Жертвами страшного ДТП с участием двух авто на юге Мозамбика стали 16 человек. Известно, что один из них использовался региональными властями для перевозки людей, сообщает радиостанция Deutsche Welle.
Лобовое столкновение джипа и автомобиля с пассажирами произошло в провинции Маника. Очевидцы утверждают, что водитель джипа был пьян. Полиция начала расследование по факту трагедии.
А ранее Лайф рассказывал, как в жуткой аварии под Калугой с участием кроссовера и грузовика погибло четыре человека. До этого пьяный водитель грузовика устроил ДТП с тремя жертвами под Ростовом. Автобус, с которым столкнулась фура, направлялся из Донецкой Народной Республики в Белгород.
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