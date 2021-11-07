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"Этому стоит поучиться": Китайцы восхитились способностью россиян "завоёвывать железные сердца"

Жители Поднебесной отметили, что американская и европейская политическая арена полна эгоизма, высокомерия, близорукости и бесстыдства.

7 ноября, 18:38
<p>Фото © Роман Демьяненко / ТАСС</p>

Фото © Роман Демьяненко / ТАСС

Пользователи китайского сайта "Гуанча" предположили, что европейских и украинских политиков могла напугать военная доктрина Союзного государства. Ранее документ утвердили президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко.

"Россия <…> завоевала железные сердца своих братьев, чтобы они последовали за ней. Этому стоит поучиться", — высказались в комментариях читатели.

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Один из пользователей отметил, что "американская и европейская политическая арена полна эгоизма, высокомерия, близорукости и бесстыдства".

"Они вынуждают Россию и Белоруссию ещё сильнее сближаться", — добавил он.

"США… нужен лишь внешний враг — Россия, чтобы укрепить свой контроль над Европой", — подчеркнул ещё один комментатор.

"Украина там не испугалась до смерти?" — задался вопросом другой читатель.

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Один из китайских пользователей также заметил, что скоро Польше и Литве "ничего не останется, как войти в состав России".

Ранее Лайф сообщал, что в ходе заседания Высшего госсовета Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, а также утвердили военную доктрину. В свою очередь, белорусский лидер заметил, что Союзное государство является приоритетом для его страны.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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