Пользователи китайского сайта "Гуанча" предположили, что европейских и украинских политиков могла напугать военная доктрина Союзного государства. Ранее документ утвердили президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко.

"Россия <…> завоевала железные сердца своих братьев, чтобы они последовали за ней. Этому стоит поучиться", — высказались в комментариях читатели.

Один из пользователей отметил, что "американская и европейская политическая арена полна эгоизма, высокомерия, близорукости и бесстыдства".

"Они вынуждают Россию и Белоруссию ещё сильнее сближаться", — добавил он.

"США… нужен лишь внешний враг — Россия, чтобы укрепить свой контроль над Европой", — подчеркнул ещё один комментатор.

"Украина там не испугалась до смерти?" — задался вопросом другой читатель.