Байден отказался от принципа Трампа "Америка на первом месте"

Президент США Джо Байден отказался от принципа "Америка на первом месте" (America first), который был девизом его предшественника Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.

"Байден в принципиальной манере отошёл от политики президента Трампа и отверг идею "Америка на первом месте". Он даже указал, что этот принцип на деле ставит её на последнее", — заявил он и подчеркнул, что политика Байдена по отношению к Европе разительно отличается от той, что придерживался Трамп, будучи президентом США.

По словам Салливана, нынешний лидер разрешил 17-летний спор между Boeing и Airbus, а также создал схему для дальнейшего взаимодействия США и Европы. Он уточнил, что это было сделано ради противостояния Китаю, "который работает не по правилам рыночной экономики".