Байден отказался комментировать возвращение переговоров по иранской ядерной сделке

Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопрос журналистов относительно возобновления переговоров по восстановлению реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке. Представители СМИ также спросили у американского лидера, есть ли у него план Б на случай, если дипломатические усилия не приведут к положительному исходу.

"Я не стану сейчас комментировать Иран", — отрезал Байден на пресс-конференции.

Также категорично американский лидер отреагировал и на вопрос о Китае, отметив, что сейчас у США есть дела поважнее. Какие именно, он не уточнил. К слову, переговоры в Вене по восстановлению СВПД по иранской ядерной программе возобновятся 29 ноября.