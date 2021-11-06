Байден отказался комментировать возвращение переговоров по иранской ядерной сделке
Также категорично американский лидер отреагировал и на вопрос о Китае, отметив, что сейчас у США есть "дела поважнее". Какие именно, он не уточнил.
Фото © Facebook / Joe Biden
Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопрос журналистов относительно возобновления переговоров по восстановлению реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке. Представители СМИ также спросили у американского лидера, есть ли у него план Б на случай, если дипломатические усилия не приведут к положительному исходу.
"Я не стану сейчас комментировать Иран", — отрезал Байден на пресс-конференции.
Также категорично американский лидер отреагировал и на вопрос о Китае, отметив, что сейчас у США есть дела поважнее. Какие именно, он не уточнил. К слову, переговоры в Вене по восстановлению СВПД по иранской ядерной программе возобновятся 29 ноября.
СВПД — соглашение между Ираном и рядом государств по иранской ядерной программе. Согласно ему республика должна допустить мониторинг специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) за ядерными объектами, а Запад — снять введённые ранее санкции.
Напомним, что ещё в 2019 году Иран объявил о частичном прекращении обязательств по ядерной сделке в связи с выходом из соглашения США. Этот шаг подразумевал обогащение урана выше 20%, который считается оружейным. Тогдашний президент США Дональд Трамп назвал решение Ирана плохим шагом. Новый американский лидер Джо Байден продлил ещё на год санкции в отношении Ирана. Он отверг идею снятия ограничений для возвращения страны за стол переговоров по ядерной сделке.
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