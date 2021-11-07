Учёные выявили способность алкоголя повреждать мозг и запускать деменцию

Спиртное может повредить головной мозг человека и способствовать развитию "алкогольной" деменции. Об этом пишет британское издание Daily Express со ссылкой на специалистов из благотворительной научной организации "Общество Альцгеймера".

Как отметили эксперты, алкогольные напитки не дают организму усваивать витамин B1, который поддерживает мозг в тонусе.

"Если у больного проявляются первые признаки лёгкого когнитивного расстройства, но он продолжает злоупотреблять, то может развиться синдром Вернике-Корсакова", — пояснили специалисты.

По их словам, при серьёзном разрушении мозга алкоголем пациент будет страдать от потери памяти. Также уточняется, что больной может столкнуться с ситуацией, когда он будет заполнять пробелы в своей памяти тем, чего на самом деле не было. Этому заболеванию также могут быть подвержены молодые люди.

Кроме того, ещё одним следствием станет неспособность воспринимать новую информацию или осваивать новые навыки. "Алкогольная" деменция может привести к проблемам с концентрацией внимания и принятием решений.

Эксперты порекомендовали придерживаться диеты, содержащей продукты, в которых много витамина B1. Среди них — семена подсолнечника, рыба, фасоль, чечевица, зелёный горошек.