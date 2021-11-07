Девушка Саакашвили предупредила, что он в критическом состоянии и может впасть в кому
Елизавета Ясько также призвала власти Грузии немедленно перевести политика в частную клинику.
Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili
Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего голодовку в тюрьме, оценивается как критическое. Об этом заявила его возлюбленная, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько.
"Личный врач Нико Кипшидзе, который сегодня видел Михаила Саакашвили, вышел из тюрьмы и сделал заявление, что состояние Михаила критическое и осталось несколько часов до очень критического состояния, когда человек может впасть в кому, потерять сознание, и в том числе летальный исход", — сказала Ясько во время эфира на своей странице в "Фейсбуке".
По её словам, Саакашвили отказался от какого-либо тестирования, переливания крови и различных медикаментов.
"По той информации, которую мы имеем, Михаил принимал медикаменты, которые необходимы для его жизнедеятельности. Это позволяло ему держаться", — добавила нардеп.
Кроме того, Ясько обратилась к властям Грузии с призывом немедленно перевести Саакашвили в частную клинику с соответствующими условиями.
Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Врачи настаивают на его госпитализации. Позднее специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии распространила видео с камер наблюдения, на котором бывший президент принимает пищу. Как заявил адвокат Саакашвили, администрация СИЗО давала политику только витамины и соки.
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