Девушка Саакашвили предупредила, что он в критическом состоянии и может впасть в кому

"Личный врач Нико Кипшидзе, который сегодня видел Михаила Саакашвили, вышел из тюрьмы и сделал заявление, что состояние Михаила критическое и осталось несколько часов до очень критического состояния, когда человек может впасть в кому, потерять сознание, и в том числе летальный исход", — сказала Ясько во время эфира на своей странице в "Фейсбуке".