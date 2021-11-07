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Девушка Саакашвили предупредила, что он в критическом состоянии и может впасть в кому

Елизавета Ясько также призвала власти Грузии немедленно перевести политика в частную клинику.

7 ноября, 19:27
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mikheil Saakashvili</a></p>

Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего голодовку в тюрьме, оценивается как критическое. Об этом заявила его возлюбленная, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько.

"Личный врач Нико Кипшидзе, который сегодня видел Михаила Саакашвили, вышел из тюрьмы и сделал заявление, что состояние Михаила критическое и осталось несколько часов до очень критического состояния, когда человек может впасть в кому, потерять сознание, и в том числе летальный исход", — сказала Ясько во время эфира на своей странице в "Фейсбуке".

Саакашвили объяснил видео своего обеда в разгар "голодовки" в тюрьме

Саакашвили объяснил видео своего обеда в разгар "голодовки" в тюрьме

По её словам, Саакашвили отказался от какого-либо тестирования, переливания крови и различных медикаментов.

"По той информации, которую мы имеем, Михаил принимал медикаменты, которые необходимы для его жизнедеятельности. Это позволяло ему держаться", — добавила нардеп.

Кроме того, Ясько обратилась к властям Грузии с призывом немедленно перевести Саакашвили в частную клинику с соответствующими условиями.

Саакашвили отказался от лечения в тюрьме после публикации разоблачающего видео

Саакашвили отказался от лечения в тюрьме после публикации разоблачающего видео

Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Врачи настаивают на его госпитализации. Позднее специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии распространила видео с камер наблюдения, на котором бывший президент принимает пищу. Как заявил адвокат Саакашвили, администрация СИЗО давала политику только витамины и соки.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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