Названа причина разрушительного взрыва в кафе в Актау
В момент инцидента заведение было закрыто, внутри никто не находился.
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Причиной мощного взрыва в кафе "Аянат" в городе Актау (Казахстан) могла стать утечка газовоздушной смеси. Об этом сообщил замначальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Казахстана Бекболат Абдикадыров.
"Предварительная причина взрыва — это, возможно, утечка газовоздушной смеси. С места взрыва уже были извлечены два газовых баллона", — сказал Абдикадыров в беседе с журналистами.
Он добавил, что, по словам хозяина заведения, под завалами находится ещё два 50-литровых баллона.
Официальный представитель МЧС республики Талгат Уали уточнил, что в момент инцидента кафе было закрыто.
"Со слов хозяина кафе, в шесть часов вечера его закрыли. Во время взрыва (21:20 мск) в кафе никого не было, оно не работало", — цитирует Уали РИА "Новости".
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Ранее Лайф сообщал, что взрыв прогремел в центре Багдада. Инцидент произошёл неподалёку от района, где находятся госучреждения и иностранные дипмиссии.
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