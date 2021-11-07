Названа причина разрушительного взрыва в кафе в Актау

Причиной мощного взрыва в кафе "Аянат" в городе Актау (Казахстан) могла стать утечка газовоздушной смеси. Об этом сообщил замначальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Казахстана Бекболат Абдикадыров.

"Предварительная причина взрыва — это, возможно, утечка газовоздушной смеси. С места взрыва уже были извлечены два газовых баллона", — сказал Абдикадыров в беседе с журналистами.

Он добавил, что, по словам хозяина заведения, под завалами находится ещё два 50-литровых баллона.

Официальный представитель МЧС республики Талгат Уали уточнил, что в момент инцидента кафе было закрыто.

"Со слов хозяина кафе, в шесть часов вечера его закрыли. Во время взрыва (21:20 мск) в кафе никого не было, оно не работало", — цитирует Уали РИА "Новости".