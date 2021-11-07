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Завершилось голосование Илона Маска о продаже акций Tesla на миллиарды долларов

По словам предпринимателя, в последнее время слишком много говорят о том, что нереализованная прибыль — это средство уклонения от уплаты налогов. Поэтому он и предложил продать 10% своих ценных бумаг.

7 ноября, 20:29

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

В "Твиттере" завершилось голосование, которое устроил американский бизнесмен Илон Маск, спросивший у пользователей, стоит ли ему продавать 10% своих акций компании Tesla. Большинство высказалось за продажу.

По словам предпринимателя, в последнее время слишком много говорят о том, что нереализованная прибыль — это средство уклонения от уплаты налогов. Поэтому он и предложил продать 10% акций производителя электромобилей. В итоге за это высказались 57,9% пользователей, против — 42,1%. Агентство Reuters сообщает, что речь идёт о 170,5 миллиона акций стоимостью 21 миллиард долларов.

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Ранее Маск заявил о готовности продать акции Tesla в пользу голодающих при одном условии.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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