Завершилось голосование Илона Маска о продаже акций Tesla на миллиарды долларов

В "Твиттере" завершилось голосование, которое устроил американский бизнесмен Илон Маск , спросивший у пользователей, стоит ли ему продавать 10% своих акций компании Tesla. Большинство высказалось за продажу.

По словам предпринимателя, в последнее время слишком много говорят о том, что нереализованная прибыль — это средство уклонения от уплаты налогов. Поэтому он и предложил продать 10% акций производителя электромобилей. В итоге за это высказались 57,9% пользователей, против — 42,1%. Агентство Reuters сообщает, что речь идёт о 170,5 миллиона акций стоимостью 21 миллиард долларов.