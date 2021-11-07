Завершилось голосование Илона Маска о продаже акций Tesla на миллиарды долларов
По словам предпринимателя, в последнее время слишком много говорят о том, что нереализованная прибыль — это средство уклонения от уплаты налогов. Поэтому он и предложил продать 10% своих ценных бумаг.
Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
В "Твиттере" завершилось голосование, которое устроил американский бизнесмен Илон Маск, спросивший у пользователей, стоит ли ему продавать 10% своих акций компании Tesla. Большинство высказалось за продажу.
Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021
Do you support this?
По словам предпринимателя, в последнее время слишком много говорят о том, что нереализованная прибыль — это средство уклонения от уплаты налогов. Поэтому он и предложил продать 10% акций производителя электромобилей. В итоге за это высказались 57,9% пользователей, против — 42,1%. Агентство Reuters сообщает, что речь идёт о 170,5 миллиона акций стоимостью 21 миллиард долларов.
Комментариев: 0