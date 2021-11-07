В Шереметьево задержали пьяного дебошира, разбившего иллюминатор в самолёте
Мужчина находился в лайнере, который прибыл в столицу из Стокгольма. В результате произошедшего он повредил себе пальцы руки.
Фото © Pixabay
В столичном аэропорту Шереметьево задержали пьяного пассажира, устроившего дебош на борту летевшего из Стокгольма в Москву самолёта. Об этом пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу МВД РФ.
Как уточняется, инцидент произошёл во время рулёжки воздушного судна. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начал вести себя неадекватно: кричал, пытался повредить кресло и разбил внутреннее пластиковое стекло иллюминатора, повредив себе пальцы правой руки.
Задержанным оказался житель Белгорода 1980 года рождения. Мужчине оказали медицинскую помощь, диагностировав резаные раны двух пальцев правой руки. В отношении дебошира составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Максимальное наказание по данной статье предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Ранее в Омске с рейса сняли пьяного москвича в банном халате. Также Лайф рассказывал о том, как россиянка устроила дебош на борту самолёта из-за маски и попала на видео.
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