В Шереметьево задержали пьяного дебошира, разбившего иллюминатор в самолёте

В столичном аэропорту Шереметьево задержали пьяного пассажира, устроившего дебош на борту летевшего из Стокгольма в Москву самолёта. Об этом пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу МВД РФ.

Как уточняется, инцидент произошёл во время рулёжки воздушного судна. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начал вести себя неадекватно: кричал, пытался повредить кресло и разбил внутреннее пластиковое стекло иллюминатора, повредив себе пальцы правой руки.