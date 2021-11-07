Вирусолог оценил возможность появления уходящего от вакцин штамма ковида
По словам специалиста, это может произойти в любой стране, в том числе и России.
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Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский оценил возможность появления штамма коронавируса, уходящего от вакцин. В беседе с Ura.ru эксперт отметил, что пока для закрепления новых вариантов ковида есть одно препятствие.
"Новый штамм может появиться в любой стране, где много случаев CoViD-19, например в РФ. Свойства нового штамма предсказать сложно. Он может быть уходящим от вакцин штаммом, например. Впрочем, пока что "дельта" прочно доминирует, что создаёт препятствие для закрепления новых штаммов", — сказал Аграновский.
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По словам вирусолога, вариации коронавируса появляются постоянно, пока происходит вирусная репликация (копирование РНК).
В свою очередь, завотделом вирусологии и молекулярно-биологических методов исследования ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России Олег Глотов отметил, что устойчивый штамм вируса может появиться в месте скопления людей в разных странах мира, например США, Великобритании, а также в Европе.
Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, как заражение коронавирусом изменилось при появлении "дельты".
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