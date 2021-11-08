В пяти регионах России продлевается режим нерабочих дней

В Новгородской, Смоленской, Челябинской, Курской и Томской областях продлевается режим нерабочих дней, введённый из-за ситуации с коронавирусом.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация сложная и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также добавил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.

Первым регионом, решившим продлить режим нерабочих дней, стала Новгородская область. При этом данный субъект ушёл на ковидные каникулы ещё 25 октября. Глава региона Андрей Никитин ранее отмечал, что это решение принято в связи с ростом числа больных ковидом. Глава местного Минздрава Резеда Ломовцева оценила ситуацию как "достаточно сложную".