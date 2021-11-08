Генштаб Белоруссии: Военная доктрина Союзного государства не предполагает развязывания войны

Первый заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Белоруссии Игорь Король рассказал о целях и задачах новой военной доктрины Союзного государства.

В эфире телеканала СТВ он заявил, что военная доктрина не предполагает нападения на другие страны. Король также напомнил, что ни Москва, ни Минск никогда не были агрессорами.

"Мы заявляем всегда и везде, что готовы защищать свою страну, свой народ, но мы никогда не развяжем войну и не пойдём завоёвывать что-то там <…> Наши вооружённые силы созданы не для этого", — добавил первый замначальника Генштаба.

При этом, по его словам, со стороны оппонентов идут определённые военные приготовления. Однако Король призвал не драматизировать ситуацию.

По мнению первого замначальника Генштаба ВС Белоруссии, власти Польши раздувают тему о тяжёлом положении на границе и миграционном кризисе, чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних политических и экономических проблем.

"Понятно, что, может быть, какие-то отдельные горячие головы и вынашивают какие-то планы, но я далёк от мысли, что кто-то на это решится", — подчеркнул Король.

Он добавил, что в Минске рассматривают "бряцание оружием просто как провокацию" и не собираются поддаваться на неё. Та система подготовки войск, которая создана в республике, позволяет решать любые задачи в самых неожиданных ситуациях, заметил высокопоставленный военный. Как утверждает Король, любая из воинских частей вооружённых сил может быть поднята по тревоге и буквально в течение нескольких часов оказаться в том месте, где будет поставлена задача для выполнения.