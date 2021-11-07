В Польше заявили о росте напряжённости на границе с Белоруссией

Глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что ситуация на границе с Белоруссией становится всё более напряжённой из-за мигрантов.

"Ситуация на границе становится всё более напряжённой. Такие ситуации стали почти обычным явлением. Мы все должны быть благодарны нашим солдатам и пограничникам за их службу", — написал он в "Твиттере".

Sytuacja na granicy jest coraz bardziej napięta. Tego rodzaju sytuacje są teraz niemal codziennością. Wszyscy powinniśmy być wdzięczni naszym żołnierzom i funkcjonariuszom Straży Granicznej za ich służbę. https://t.co/7KqH27oOg3 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 7, 2021

Он напомнил о недавней публикации ведомством видео, на котором видны люди за забором из колючей проволоки, один из них бросил ветку в сторону польских пограничников. Министр заявил, что польские военнослужащие регулярно сталкиваются с такими ситуациями. По его словам, среди группы неизвестных мужчин, предположительно, был один белорус.