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В Польше заявили о росте напряжённости на границе с Белоруссией

Ранее пограничники обнаружили группу неизвестных мужчин, толпящихся у забора с колючей проволокой.

7 ноября, 15:28

Кадр из видео © Twitter / Ministerstwo Obrony Narodowej

Глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что ситуация на границе с Белоруссией становится всё более напряжённой из-за мигрантов.

"Ситуация на границе становится всё более напряжённой. Такие ситуации стали почти обычным явлением. Мы все должны быть благодарны нашим солдатам и пограничникам за их службу", — написал он в "Твиттере".

Он напомнил о недавней публикации ведомством видео, на котором видны люди за забором из колючей проволоки, один из них бросил ветку в сторону польских пограничников. Министр заявил, что польские военнослужащие регулярно сталкиваются с такими ситуациями. По его словам, среди группы неизвестных мужчин, предположительно, был один белорус.

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А ещё Лайф писал, что Литва решила построить забор на границе с Белоруссией для сдерживания мигрантов. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните заявила, что власти намерены задействовать армейские силы для усиления патрулирования на границе. С начала года в Литве было задержано более четырёх тысяч нелегалов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. В связи с миграционным кризисом в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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