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В Совфеде призвали Зеленского выполнять решения "нормандской четвёрки"

По мнению члена верхней палаты, будущее формата зависит от действий украинского президента.

7 ноября, 15:23
<p>Фото © VK /<a href="https://vk.com/photo-170206299_457263020" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Совет Федерации</a></p>

Фото © VK / Совет Федерации

Проведение саммита в "нормандском формате" находится под большим вопросом, так как Киев должен исполнять решение, принятое странами-участниками. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

"Если [президент Украины Владимир] Зеленский так и не выполнит решения предыдущего саммита "нормандского формата", можно считать, что будущего для этого формата просто не будет", сказал он в беседе с РИА "Новости".

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Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что возможность продолжения "нормандского формата" вызывает сомнения. Он обратил внимание на то, что даже министры стран-участников пока не проводят переговоры.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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