В Совфеде призвали Зеленского выполнять решения "нормандской четвёрки"

Проведение саммита в "нормандском формате" находится под большим вопросом, так как Киев должен исполнять решение, принятое странами-участниками. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

"Если [президент Украины Владимир] Зеленский так и не выполнит решения предыдущего саммита "нормандского формата", можно считать, что будущего для этого формата просто не будет", — сказал он в беседе с РИА "Новости".