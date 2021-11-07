В Совфеде призвали Зеленского выполнять решения "нормандской четвёрки"
По мнению члена верхней палаты, будущее формата зависит от действий украинского президента.
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Проведение саммита в "нормандском формате" находится под большим вопросом, так как Киев должен исполнять решение, принятое странами-участниками. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Если [президент Украины Владимир] Зеленский так и не выполнит решения предыдущего саммита "нормандского формата", можно считать, что будущего для этого формата просто не будет", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что возможность продолжения "нормандского формата" вызывает сомнения. Он обратил внимание на то, что даже министры стран-участников пока не проводят переговоры.
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