Суд арестовал одного из нападавших на отца с ребёнком в Новой Москве
Всем фигурантам дела предъявлены обвинения в покушении на убийство.
Скриншот из видео © Пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве
Щербинский суд Москвы отправил под стражу одного из участников нападения на отца с ребёнком в столичном районе Новые Ватутинки. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"С учётом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 19-летнего обвиняемого в покушении на убийство в Новой Москве меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 января 2022 года", — говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства уточнили, что именно он, по версии следствия, в ходе потасовки достал нож.
Как сообщал Лайф, четверо парней напали на мужчину, гулявшего с маленьким ребёнком вечером 4 ноября. Судя по кадрам, снятым очевидцами, дерущихся разняли не сразу. Ещё больше времени потратили на то, чтобы успокоить конфликтующих. Позже было опубликовано видео начала ссоры. МВД возбудило уголовное дело о хулиганстве, однако затем было решено переквалифицировать статью на более тяжкую.
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