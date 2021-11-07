Суд арестовал одного из нападавших на отца с ребёнком в Новой Москве

Щербинский суд Москвы отправил под стражу одного из участников нападения на отца с ребёнком в столичном районе Новые Ватутинки. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"С учётом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 19-летнего обвиняемого в покушении на убийство в Новой Москве меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 января 2022 года", — говорится в сообщении.