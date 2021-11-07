Умер последний в истории министр путей сообщения России Вадим Морозов

В возрасте 67 лет скончался бывший вице-президент РЖД Вадим Морозов, он был последним в истории министром путей сообщения РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в железнодорожной отрасли.

"Он умер. Человек был выдающийся", — сказал собеседник агентства.

Пост министра Морозов занимал с октября 2003 по февраль 2004 г., когда ведомство было упразднено. С 2005 по 2015 г. был вице-президентом РЖД и отвечал за руководство оперативной деятельностью компании. В 2018–2019 гг. работал научным руководителем Российского университета транспорта, с 2016 по 2018 г. занимал пост президента вуза.