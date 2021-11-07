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Сын убитого президента Гаити заявил, что на него тоже было совершено покушение

Он утверждает, что у него есть информация о расправе над отцом, но пока он её разглашать не будет.

7 ноября, 14:49

Фото © Manuel Medir/Getty Images

Старший сын убитого президента Гаити Жовенеля Моиза сообщил, что в день покушения на отца, он также подвергся нападению неизвестных.

"Меня сопровождали жена, дочь и верные сотрудники. Мы все попали в засаду, но вышли живыми и невредимыми благодаря сотрудникам охраны. У меня есть информация о том, что произошло в ночь убийства. Пока я не оглашаю её", — сказал он в эфире радиостанции Metropole.

После расправы сын президента отправился в Канаду, а его мать на некоторое время уехала в США, но вскоре вернулась на родину. В аэропорту её встречал и.о. премьер-министра республики Клод Жозеф. Женщина появилась там в бронежилете и с перевязанной рукой.

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Напомним, Моиза застрелили 7 июля при атаке на его резиденцию. 53-летний политик погиб, его раненая жена попала в больницу. Власти республики сообщили об участии иностранцев в нападении на главу государства. Согласно их данным, группа наёмников, которые говорили по-испански и по-английски, состояла из 26 человек. СМИ узнали, что в Моиза попало 12 пуль, при этом никто из охранников главы государства не пострадал. Задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити граждане США заявили, что перед наёмниками стояла задача арестовать, а не убить главу республики.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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