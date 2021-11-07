Сын убитого президента Гаити заявил, что на него тоже было совершено покушение

Старший сын убитого президента Гаити Жовенеля Моиза сообщил, что в день покушения на отца, он также подвергся нападению неизвестных.

"Меня сопровождали жена, дочь и верные сотрудники. Мы все попали в засаду, но вышли живыми и невредимыми благодаря сотрудникам охраны. У меня есть информация о том, что произошло в ночь убийства. Пока я не оглашаю её", — сказал он в эфире радиостанции Metropole.