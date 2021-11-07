В офисе Зеленского не подтвердили данные о российских войсках у границ Украины
В Киеве считают такие сообщения элементом давления — психологического или пропагандистского.
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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что у Киева нет информации о "скоплении российских войск" возле границ Незалежной.
Никифоров пояснил, что Министерство обороны Украины считает такие сообщения элементом давления — психологического или пропагандистского. По его словам, Зеленский провёл селекторное совещание, на котором среди прочего поднимался вопрос "российских военных у границ" страны.
"Имел слово главнокомандующий Вооружённых сил Украины. Он не рассказал ни о чём таком, что должно было как-то насторожить. Остаётся открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она. Но у офиса президента на данный момент нет никакой подтверждающей информации", — заявил в эфире телеканала "Дом" пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
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Лайф рассказывал, что ранее даже власти Украины опровергли данные о наращивании российских войск у границы. В Минобороны страны заявили, что ничего такого зафиксировано не было. А военный эксперт объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Украины".
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