В офисе Зеленского не подтвердили данные о российских войсках у границ Украины

Никифоров пояснил, что Министерство обороны Украины считает такие сообщения элементом давления — психологического или пропагандистского. По его словам, Зеленский провёл селекторное совещание, на котором среди прочего поднимался вопрос "российских военных у границ" страны.

"Имел слово главнокомандующий Вооружённых сил Украины. Он не рассказал ни о чём таком, что должно было как-то насторожить. Остаётся открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она. Но у офиса президента на данный момент нет никакой подтверждающей информации", — заявил в эфире телеканала "Дом" пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.