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Сбежавший из подмосковной психбольницы осуждённый пока не задержан

Александр самовольно покинул медучреждение 4 ноября. Сегодня о его поимке сообщили некоторые телеграм-каналы.

7 ноября, 14:29

Сбежавший Александр Кутузов. Фото © VK / "Чехов вид"

Осуждённый за убийство 33-летний Александр Кутузов, который сбежал из психиатрической клиники в Подмосковье, пока не найден. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Сбежавший пока не задержан", — сообщил собеседник агентства. Ранее о задержании Александра сообщали некоторые телеграм-каналы.

Раскрыты детали побега осуждённого за убийство из психбольницы в Подмосковье

Раскрыты детали побега осуждённого за убийство из психбольницы в Подмосковье

Напомним, 33-летний Александр Кутузов совершил побег из психбольницы в селе Троицком Чеховского района Подмосковья 4 ноября. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции. Также по факту случившегося проверку организовала региональная прокуратура. В обстоятельствах произошедшего разбираются и представители областного ГСУ СКР. Как сообщал Лайф, ранее Александр уже пытался сбежать из медучреждения, но попытка оказалась безуспешной.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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