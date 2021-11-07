Сбежавший из подмосковной психбольницы осуждённый пока не задержан
Александр самовольно покинул медучреждение 4 ноября. Сегодня о его поимке сообщили некоторые телеграм-каналы.
Сбежавший Александр Кутузов. Фото © VK / "Чехов вид"
Осуждённый за убийство 33-летний Александр Кутузов, который сбежал из психиатрической клиники в Подмосковье, пока не найден. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Сбежавший пока не задержан", — сообщил собеседник агентства. Ранее о задержании Александра сообщали некоторые телеграм-каналы.
Напомним, 33-летний Александр Кутузов совершил побег из психбольницы в селе Троицком Чеховского района Подмосковья 4 ноября. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции. Также по факту случившегося проверку организовала региональная прокуратура. В обстоятельствах произошедшего разбираются и представители областного ГСУ СКР. Как сообщал Лайф, ранее Александр уже пытался сбежать из медучреждения, но попытка оказалась безуспешной.
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