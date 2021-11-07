Адвокат подозреваемого в покушении на убийство в Новой Москве заявил, что потерпевший принял эспандер за нож. Видео © LIFE

Адвокат одного из напавших на молодого отца в районе Новые Ватутинки Роман Масютенко заявил, что обвиняемые не признают свою вину в покушении на убийство. Они подчёркивают, что ножа ни у кого из молодых людей не было.

"В руке у него находился спортивный инвентарь, а именно кистевой эспандер. И этот эспандер, возможно, очевидцы или потерпевший приняли за предмет в виде ножа. Ножа у них не было, нож им в принципе был не нужен", — сказал он.