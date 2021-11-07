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Ножа не было: Избившие отца с ребёнком в Новой Москве не признают вину в покушении на убийство

На скамье подсудимых — четверо молодых людей. Они называют случившееся бытовым конфликтом.

7 ноября, 14:37

Адвокат подозреваемого в покушении на убийство в Новой Москве заявил, что потерпевший принял эспандер за нож. Видео © LIFE

Адвокат одного из напавших на молодого отца в районе Новые Ватутинки Роман Масютенко заявил, что обвиняемые не признают свою вину в покушении на убийство. Они подчёркивают, что ножа ни у кого из молодых людей не было.

"В руке у него находился спортивный инвентарь, а именно кистевой эспандер. И этот эспандер, возможно, очевидцы или потерпевший приняли за предмет в виде ножа. Ножа у них не было, нож им в принципе был не нужен", — сказал он.

Обвиняемые говорят, что никого убивать не собирались, поэтому статья слишком сурова. По мнению подсудимых, случившееся является бытовым конфликтом.

Перепалка на дороге: Опубликовано видео начала конфликта между неизвестными и мужчиной с ребёнком

Перепалка на дороге: Опубликовано видео начала конфликта между неизвестными и мужчиной с ребёнком

Как сообщал ранее Лайф, четверо парней напали на мужчину, гулявшего с маленьким ребёнком вечером 4 ноября. Судя по кадрам, снятым очевидцами, дерущихся разняли не сразу. Ещё больше времени потратили на то, чтобы успокоить конфликтующих. Позже было опубликовано видео начала ссоры. МВД возбудило уголовное дело о хулиганстве, однако затем было решено переквалифицировать статью на более тяжкую.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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