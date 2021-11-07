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Призыв с плаката о зимнем СССР озадачил иностранцев

Но были и такие, кто с восторгом поделился своим опытом поездок в Россию.

7 ноября, 15:15
<p>Плакат "Посетите СССР зимой". 1950-е годы, автор неизвестен</p>

Плакат "Посетите СССР зимой". 1950-е годы, автор неизвестен

Советский плакат с призывом посетить СССР зимой ввёл в ступор иностранных пользователей "Твиттера", пишет РИА "Новости". Многие из них испугались холодов, однако нашлись и те, кто оказался совсем не прочь посетить современную Россию.

Один из комментаторов отметил, что совет, изображённый на плакате, вовсе не кажется хорошим, тогда как другой выразился более конкретно: "Замёрзнем до смерти". Но были и те, кому идея приехать в Россию зимой показалась не такой уж и плохой.

"Хотел бы я встретить Рождество с семьёй в Москве", — признался один из них.

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Некоторые отметили, что уже бывали в России в зимний сезон. О своих поездках они рассказывали с восторгом, особенно отмечая зимнюю Сибирь. А кто-то углубился ещё дальше в историю и вспомнил про Наполеона Бонапарта, который списывал неудачи французской армии на наступление холодов.

"Надо думать, Наполеон бы вежливо отказался (от зимней поездки. — Прим. Лайфа)", иронично написал один из пользователей.

Ранее Лайф писал, что читатели японского издания оценили российский классический внедорожник от АвтоВАЗа "Нива".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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