Призыв с плаката о зимнем СССР озадачил иностранцев

Советский плакат с призывом посетить СССР зимой ввёл в ступор иностранных пользователей "Твиттера", пишет РИА "Новости". Многие из них испугались холодов, однако нашлись и те, кто оказался совсем не прочь посетить современную Россию.

Один из комментаторов отметил, что совет, изображённый на плакате, вовсе не кажется хорошим, тогда как другой выразился более конкретно: "Замёрзнем до смерти". Но были и те, кому идея приехать в Россию зимой показалась не такой уж и плохой.

"Хотел бы я встретить Рождество с семьёй в Москве", — признался один из них.

Некоторые отметили, что уже бывали в России в зимний сезон. О своих поездках они рассказывали с восторгом, особенно отмечая зимнюю Сибирь. А кто-то углубился ещё дальше в историю и вспомнил про Наполеона Бонапарта, который списывал неудачи французской армии на наступление холодов.

"Надо думать, Наполеон бы вежливо отказался (от зимней поездки. — Прим. Лайфа)", — иронично написал один из пользователей.