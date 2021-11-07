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Пятерых участников массовой драки в Подмосковье задержали

Стражи порядка предполагают, что конфликт разгорелся на бытовой почве после словесной перепалки.

7 ноября, 15:20

Кадр из видео © VK / Sud Mraza

Полиция задержала пятерых наиболее активных участников массовой драки в подмосковном Домодедове. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

"Сотрудники полиции доставили в УМВД России по г.о. Домодедово пятерых молодых людей, наиболее активно принимавших участие в конфликте, произошедшем вечером 6 ноября в г. Домодедове", — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что, по предварительным данным, конфликт между группой граждан произошёл на бытовой почве из-за словесной перепалки. Продолжается работа по установлению остальных участников инцидента.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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