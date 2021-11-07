Пятерых участников массовой драки в Подмосковье задержали
Стражи порядка предполагают, что конфликт разгорелся на бытовой почве после словесной перепалки.
Кадр из видео © VK / Sud Mraza
Полиция задержала пятерых наиболее активных участников массовой драки в подмосковном Домодедове. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.
"Сотрудники полиции доставили в УМВД России по г.о. Домодедово пятерых молодых людей, наиболее активно принимавших участие в конфликте, произошедшем вечером 6 ноября в г. Домодедове", — говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что, по предварительным данным, конфликт между группой граждан произошёл на бытовой почве из-за словесной перепалки. Продолжается работа по установлению остальных участников инцидента.
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