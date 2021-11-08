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Natus Vincere впервые выиграла чемпионат мира по CS:GO

Киберспортсмены заработали один миллион долларов призовых.

7 ноября, 22:07

Фото © Twitter / pglesports

Украинская киберспортивная команда Natus Vincere впервые выиграла гранд-финал турнира PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO. В финале NAVI оказалась сильнее G2 Esports со счётом 2:0.

Победителями мейджора стали украинцы Александр S1mple Костылев, Валерий b1t Ваховский, а также россияне Илья Perfecto Залуцкий, Кирилл Boombl4 Михайлов, Денис electronic Шарипов. Запасной — россиянин Егор Flamie Васильев.

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NAVI заработала миллион долларов призовых. Благодаря победе Шарипов вошёл в топ-7 богатейших игроков в CS:GO в мире.

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Напомним, ранее российская киберспортивная команда Team Spirit стала победителем крупнейшего турнира по Dota 2 The International. Геймеры заработали 18 миллионов долларов. Позже они рассказали, куда потратят призовые.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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