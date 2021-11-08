Захарова заявила, что участники "нормандского формата" не реагируют на призывы России

Участники "нормандского формата" по Донбассу не реагируют на предложение России обсудить перед встречей итоговый документ, который может быть предложен сторонам для реализации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Постоянно говорят о том, что побуждают российскую сторону, а Москва якобы не готова. Москва каждый раз говорит: прежде чем проводить эти встречи, об этом говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров… нужно просчитать, какой будет итог. Не с точки зрения того, будет ли он приятен кому-либо или неприятен", — отметила дипломат в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что переговоры в "нормандском формате" должны дать конкретный результат.

"Не просто собраться, посмотреть друг на друга и разойтись. Должен быть какой-то итоговый как минимум документ, который должен быть предложен сторонам для реализации. На этот вопрос нам никто не может ответить", — добавила Захарова.