В трёх американских университетах объявили эвакуацию из-за сообщений о бомбах

В США в Колумбийском, Корнеллском университетах, а также в Университете Брауна объявили эвакуацию кампусов из-за сообщений об угрозах взрывов. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, информация о якобы заложенных бомбах появилась в "Твиттере". Пока полиция проверила только Колумбийский университет, взрывное устройство там обнаружено не было. Расследование в Корнеллском университете и Университете Брауна продолжается.