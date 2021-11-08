В трёх американских университетах объявили эвакуацию из-за сообщений о бомбах
Одно учебное заведение полиция уже проверила и взрывного устройства не обнаружила. В двух других расследование продолжается.
Фото © ТАСС / Zuma
В США в Колумбийском, Корнеллском университетах, а также в Университете Брауна объявили эвакуацию кампусов из-за сообщений об угрозах взрывов. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, информация о якобы заложенных бомбах появилась в "Твиттере". Пока полиция проверила только Колумбийский университет, взрывное устройство там обнаружено не было. Расследование в Корнеллском университете и Университете Брауна продолжается.
Стоит отметить, что в пятницу тревога из-за возможного взрыва была объявлена в Йельском университете. Бомбы там не нашли.
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