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В трёх американских университетах объявили эвакуацию из-за сообщений о бомбах

Одно учебное заведение полиция уже проверила и взрывного устройства не обнаружила. В двух других расследование продолжается.

7 ноября, 23:26

Фото © ТАСС / Zuma

В США в Колумбийском, Корнеллском университетах, а также в Университете Брауна объявили эвакуацию кампусов из-за сообщений об угрозах взрывов. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, информация о якобы заложенных бомбах появилась в "Твиттере". Пока полиция проверила только Колумбийский университет, взрывное устройство там обнаружено не было. Расследование в Корнеллском университете и Университете Брауна продолжается.

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Стоит отметить, что в пятницу тревога из-за возможного взрыва была объявлена в Йельском университете. Бомбы там не нашли.

Ранее базу ВМС США закрыли из-за звонка об угрозе взрыва.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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