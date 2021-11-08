Скаут "Пари Сен-Жермен" может стать спортивным директором "Спартака"
С французским клубом он сотрудничает с 2018 года, до этого работал в "Челси" и "Палермо".
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Скаут "Пари Сен-Жермен" Лука Каттони может стать спортивным директором московского "Спартака". Об этом сообщает в своём телеграм-канале журналист Нобель Арустамян.
По его информации, Каттони может быть назначен на пост в "Спартаке" в том случае, если главным тренером красно-белых станет итальянец Паоло Ваноли. Не исключено, что оба этих события произойдут уже в декабре.
Каттони сотрудничает с "Пари Сен-Жермен" с 2018 года. До этого он работал в лондонском "Челси" и итальянском "Палермо". При этом в итальянском клубе Каттони занимал пост спортивного директора. Ранее он был спортивным журналистом.
Ранее СМИ сообщали, что Ваноли может возглавить "Спартак" ближайшей зимой. Помимо работы помощником Антонио Конте в лондонском "Челси" и миланском "Интере" он также входил в тренерский штаб сборной Италии.
С мая 2021 года главным тренером "Спартака" является португальский специалист Руй Витория. Пост спортивного директора клуба стал вакантным в августе после отставки Дмитрия Попова.
В чемпионате России после 14 туров столичная команда занимает девятую позицию, набрав лишь 19 очков. В Лигу чемпионов москвичи пробиться не смогли, а в Лиге Европы идут на последней, четвёртой позиции в группе.
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