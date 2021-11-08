"С головой в новую жизнь": Вратарь "Спартака" Ребров объявил о завершении карьеры
Немногим ранее он получил должность технического координатора красно-белых.
Фото © ТАСС / Бухарев Олег
Голкипер московского "Спартака" Артём Ребров принял решение о завершении своей профессиональной карьеры, о чём сообщил подписчикам в "Инстаграме".
"Когда фотограф "Спартака" Александр Ступников сделал это фото несколько лет назад и показал мне, то я сказал ему, что эта фотография будет в "Инстаграме", когда я закончу профессиональную карьеру! С того дня я боялся, что когда-то этот день настанет и нужно будет сдержать слово. И вот после недельного отсутствия в социальных сетях, выставляя фото, я чувствую себя абсолютно спокойным и уверенным в том, что делаю! Все рассуждения и выводы потом. А пока с головой в новую жизнь!" — написал Ребров.
Добавим, что Артём Ребров пришёл в "Спартак" в 2011 году. За это время он успел стать чемпионом России и дважды обладателем серебряных медалей РПЛ. В 2015 году был признан вратарём года по версии журнала "Огонёк".
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