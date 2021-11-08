"Когда фотограф "Спартака" Александр Ступников сделал это фото несколько лет назад и показал мне, то я сказал ему, что эта фотография будет в "Инстаграме", когда я закончу профессиональную карьеру! С того дня я боялся, что когда-то этот день настанет и нужно будет сдержать слово. И вот после недельного отсутствия в социальных сетях, выставляя фото, я чувствую себя абсолютно спокойным и уверенным в том, что делаю! Все рассуждения и выводы потом. А пока с головой в новую жизнь!" — написал Ребров.