Из-за болезни скончалась 21-летняя российская волейболистка
В последний раз она выходила на площадку в октябре.
Фото © Instagram / volleyufa
Умерла 21-летняя блокирующая волейбольного клуба "Уфимочка-УГНТУ" Алия Хамбикова. Об этом сообщается в инстаграме мужского уфимского клуба "Урал".
"Ушла из жизни блокирующая "Уфимочки-УГНТУ" Алия Хамбикова. Выражаем соболезнования родным и близким… Алие Хамбиковой был 21 год. Она скоропостижно ушла из жизни из-за болезни", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
"Уфимочка-УГНТУ" выступает во втором дивизионе чемпионата России по волейболу. Хамбикова в последний раз выходила на площадку в октябре.
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