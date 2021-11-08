Из-за болезни скончалась 21-летняя российская волейболистка

Умерла 21-летняя блокирующая волейбольного клуба "Уфимочка-УГНТУ" Алия Хамбикова. Об этом сообщается в инстаграме мужского уфимского клуба "Урал".

"Ушла из жизни блокирующая "Уфимочки-УГНТУ" Алия Хамбикова. Выражаем соболезнования родным и близким… Алие Хамбиковой был 21 год. Она скоропостижно ушла из жизни из-за болезни", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.