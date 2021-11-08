Кабмин утвердил программу цифровой трансформации в социальной сфере

В первую очередь будет создана "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере", которая позволит гражданам получать помощь от государства без предоставления большого количества бумажек и справок. К 2024 году такая функция уже будет доступна почти для 80% россиян. Также будет запущен "Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами", где можно будет узнать всю интересующую информацию по вопросам социальной защиты. Кроме того, кабмин планирует реализовать проект "Электронный кадровый документооборот", благодаря которому все трудовые документы можно будет перевести в цифровой формат. Ещё одним проектом станет портал "Работа в России", с помощью которого гражданам станет проще искать вакансии и устраиваться на работу.