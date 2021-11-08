Кабмин утвердил программу цифровой трансформации в социальной сфере
В её рамках создадут портал, который будет помогать гражданам находить вакансии и устраиваться на работу.
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Мишустин — о проекте "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере". Видео © t.me / Правительство РФ
В России в ближайшие годы будет происходить цифровизация социальной сферы, программа цифровой трансформации одобрена кабмином. В рамках этого направления до 2030 года в стране запустят четыре проекта, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В первую очередь будет создана "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере", которая позволит гражданам получать помощь от государства без предоставления большого количества бумажек и справок. К 2024 году такая функция уже будет доступна почти для 80% россиян. Также будет запущен "Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами", где можно будет узнать всю интересующую информацию по вопросам социальной защиты. Кроме того, кабмин планирует реализовать проект "Электронный кадровый документооборот", благодаря которому все трудовые документы можно будет перевести в цифровой формат. Ещё одним проектом станет портал "Работа в России", с помощью которого гражданам станет проще искать вакансии и устраиваться на работу.
"Современные технологии и цифровые решения должны активно внедряться во все отрасли экономики. Это одна из национальных целей развития, которые утверждены президентом", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Ранее Мишустин рассказал о том, что в России стартовал эксперимент с электронными аттестатами. Проект продлится до конца года, а участие в нём примут школы, функционирующие на базе пяти университетов.
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