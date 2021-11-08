В России третью неделю фиксируют более тысячи смертей от ковида в сутки

От осложнений из-за коронавируса в России за минувшие сутки скончалось 1190 инфицированных. Таким образом, в стране третью неделю фиксируют более тысячи смертей от ковида за сутки, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.