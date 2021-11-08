В России третью неделю фиксируют более тысячи смертей от ковида в сутки
В тройке антилидеров по числу умерших Москва, Санкт-Петербург и Московская область.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
От осложнений из-за коронавируса в России за минувшие сутки скончалось 1190 инфицированных. Таким образом, в стране третью неделю фиксируют более тысячи смертей от ковида за сутки, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
"За последние сутки подтверждено 1190 смертей... За весь период по России умерло 248 004 человека", — говорится в сообщении оперштаба.
В тройке антилидеров по смертности Москва — 97 умерших за сутки, Санкт-Петербург — 85, Московская область — 59.
Напомним, сегодня, 8 ноября, в Москве, Подмосковье, а также в большинстве субъектов России завершился режим нерабочих дней, введённый из-за ситуации с коронавирусом. А продлевается он в пяти областях: Новгородской, Смоленской, Челябинской, Курской и Томской.
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