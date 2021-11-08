НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России третью неделю фиксируют более тысячи смертей от ковида в сутки

В тройке антилидеров по числу умерших Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

8 ноября, 08:50
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

От осложнений из-за коронавируса в России за минувшие сутки скончалось 1190 инфицированных. Таким образом, в стране третью неделю фиксируют более тысячи смертей от ковида за сутки, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

"За последние сутки подтверждено 1190 смертей... За весь период по России умерло 248 004 человека", — говорится в сообщении оперштаба.

В тройке антилидеров по смертности Москва — 97 умерших за сутки, Санкт-Петербург — 85, Московская область — 59.

За сутки в России выявили 39 400 случаев коронавируса

За сутки в России выявили 39 400 случаев коронавируса

Напомним, сегодня, 8 ноября, в Москве, Подмосковье, а также в большинстве субъектов России завершился режим нерабочих дней, введённый из-за ситуации с коронавирусом. А продлевается он в пяти областях: Новгородской, Смоленской, Челябинской, Курской и Томской.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1