За сутки в России выявили 39 400 случаев коронавируса

За сутки в России выявили 39 400 новых случаев коронавируса, умерло 1190 пациентов, а полностью выздоровело — 25 582. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Больше всего инфицированных в Москве (+4982 за сутки), Подмосковье (+3429), Петербурге (+2597), Самарской (+1736) и Воронежской (+799) областях. Ситуация в других регионах выглядит так:

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф