За сутки в России выявили 39 400 случаев коронавируса
Всего с начала эпидемии в стране выявлено 8 834 495 заболевших.
Фото © ТАСС / Терещенко Михаил
За сутки в России выявили 39 400 новых случаев коронавируса, умерло 1190 пациентов, а полностью выздоровело — 25 582. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Больше всего инфицированных в Москве (+4982 за сутки), Подмосковье (+3429), Петербурге (+2597), Самарской (+1736) и Воронежской (+799) областях. Ситуация в других регионах выглядит так:
Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф
Всего с начала эпидемии в стране выявлено 8 834 495 заболевших, за весь период зафиксировано 248 004 летальных исхода, выздоровело 7 587 560 пациентов.
Сегодня, 8 ноября, в Москве, Подмосковье, а также в большинстве субъектов России завершился режим нерабочих дней, введённый из-за ситуации с коронавирусом. А продлевается он в пяти регионах: Новгородской, Смоленской, Челябинской, Курской и Томской областях.
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