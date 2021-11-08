Проблемы с QR-кодами вакцинированных вызваны техническими работами на "Госуслугах"
Сейчас портал работает в штатном режиме, коды тоже восстанавливаются — они остаются действительны в течение года, как и раньше.
Фото © ТАСС / Пименов Роман
Массовое аннулирование QR-кодов, полученных после вакцинации от ковида более полугода назад, вызвано техническими работами на портале госуслуг. Об этом заявили в Минцифры РФ. В ведомстве заверяют, что срок действия документов остаётся прежним — один год.
"Некоторые пользователи портала госуслуг утром 8 ноября 2021 года заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на шесть месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале "Госуслуги", — говорится в сообщении.
Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются, они остаются действительны в течение всего срока.
Напомним, 8 ноября вступил в силу приказ Минздрава РФ, устанавливающий новую форму сертификата о вакцинации от ковида. После этого на "Госуслугах" вдвое сократился срок действия старых QR-кодов. Граждане массово жаловались, что выданные на год сертификаты теперь аннулированы.
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