Проблемы с QR-кодами вакцинированных вызваны техническими работами на "Госуслугах"

Массовое аннулирование QR-кодов, полученных после вакцинации от ковида более полугода назад, вызвано техническими работами на портале госуслуг. Об этом заявили в Минцифры РФ. В ведомстве заверяют, что срок действия документов остаётся прежним — один год.

"Некоторые пользователи портала госуслуг утром 8 ноября 2021 года заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на шесть месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале "Госуслуги", — говорится в сообщении.

Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются, они остаются действительны в течение всего срока.