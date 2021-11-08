Россиянам начали выдавать новые сертификаты о вакцинации или перенесённом ковиде

С 8 ноября россияне могут получить новый сертификат о вакцинации от ковида или о перенесённой болезни. Документ будет доступен гражданам на двух языках (русском и английском) в электронном и бумажном виде. Соответствующий приказ Минздрава РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить форму медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (CoViD-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесённом заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией". Настоящий приказ вступает в силу с 8 ноября 2021 года", — указано в документе ведомства.

Сертификат формируется автоматически в виде электронного документа не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. Сертификаты, выданные до 8 ноября, должны быть переоформлены автоматически до 1 марта 2022 года.

При желании граждане могут получить новый сертификат на бумажном носителе, однако для этого придётся самостоятельно обратиться в МФЦ. При этом проживающим в сельской местности или на отдалённых территориях документ должны предоставить исполнительные власти регионов.

В новом документе будет содержаться детальная информация о владельце, данные о прививках, ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний, а также о перенесённом коронавирусе. Кроме того, в сертификате предусмотрено место для QR-кода.