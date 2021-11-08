В Роспотребнадзоре отметили сходство симптомов коронавируса с гриппом и ОРВИ
Потеря обоняния и вкуса отошли на второй план, рассказала профессор Наталья Пшеничная.
Симптомы коронавируса всё больше напоминают грипп и ОРВИ. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная.
"Симптомы всё больше начали напоминать ОРВИ или грипп: подавляющее большинство пациентов отмечают насморк, боли в горле, а вот потеря обоняния и вкуса отошла на второй план. В 30–50% случаев в дебюте болезни стала встречаться диарея и другие проблемы со стороны ЖКТ", — цитирует Пшеничную РИА "Новости".
По словам специалиста, даже после выздоровления ковид может размножаться в кишечнике, при этом у некоторых пациентов вирус там можно обнаружить и спустя несколько месяцев.
Ранее учёные выявили способность ковида поражать нейроны головного мозга. Специалисты считают, что именно с этим связаны такие постковидные симптомы, как "туман в голове", проблемы с памятью, а также нарушения координации.
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