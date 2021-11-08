В Роспотребнадзоре отметили сходство симптомов коронавируса с гриппом и ОРВИ

Потеря обоняния и вкуса отошли на второй план, рассказала профессор Наталья Пшеничная.

Симптомы коронавируса всё больше напоминают грипп и ОРВИ. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная.

"Симптомы всё больше начали напоминать ОРВИ или грипп: подавляющее большинство пациентов отмечают насморк, боли в горле, а вот потеря обоняния и вкуса отошла на второй план. В 30–50% случаев в дебюте болезни стала встречаться диарея и другие проблемы со стороны ЖКТ", — цитирует Пшеничную РИА "Новости".

По словам специалиста, даже после выздоровления ковид может размножаться в кишечнике, при этом у некоторых пациентов вирус там можно обнаружить и спустя несколько месяцев.