При этом отрицательно оценивают деятельность главы Белого дома 59%. 3,2% воздержались. Почти половина — 46% респондентов — отметила, что Байден справляется со своими обязанностями хуже, чем предполагалось. 64%, из которых 28% — сторонники Демократической партии, выступили против его переизбрания на второй срок. 40% заявили, что отдали бы голос за Байдена. Вместе с тем 44% выразили желание проголосовать за бывшего президента США — Дональда Трампа.