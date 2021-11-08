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Антирекорд: Рейтинг одобрения Байдена рухнул ниже 38%

Согласно результатам опроса USA Today, за Дональда Трампа сейчас готово проголосовать больше американцев.

8 ноября, 00:50

Фото © ТАСС / EPA

Лишь 37,8% американцев одобряют деятельность президента США Джо Байдена. Это рекордно низкая отметка, сообщает газета USA Today со ссылкой на результаты совместного с Саффолкским университетом опроса.

При этом отрицательно оценивают деятельность главы Белого дома 59%. 3,2% воздержались. Почти половина — 46% респондентов — отметила, что Байден справляется со своими обязанностями хуже, чем предполагалось. 64%, из которых 28% — сторонники Демократической партии, выступили против его переизбрания на второй срок. 40% заявили, что отдали бы голос за Байдена. Вместе с тем 44% выразили желание проголосовать за бывшего президента США — Дональда Трампа.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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