Американцы возмутились публичной "насмешкой" Байдена над их интеллектом

Журналисты Fox News и некоторые телезрители увидели в речи президента США Джо Байдена попытку принизить их познания в экономике. Оскорбительное для многих жителей Соединённых Штатов заявление лидер сделал на пресс-конференции, отвечая на вопрос репортёра.

Во время своего выступления Байден предположил, что граждане США обеспокоены повышением стоимости товаров в магазинах, потому что не могут объяснить, с чем связан рост цен.

"Если бы мы все собрались вместе пообедать и я бы сказал: "Давайте попросим того, кто сидит за соседним столиком (неважно, в каком ресторане мы находимся), объяснить нам цепочку поставок". Как вы думаете, люди поймут, о чём мы говорим?" — заявил американский лидер.

После его слов на Fox News вышла статья с заголовком "Байден, кажется, насмехается над американцами", тогда в комментариях под ней пользователи портала сумели выразить своё негодование.

"Если Байден не понимает или не может сформулировать, что такое "цепочка поставок", это не значит, что другие не понимают", — возмутился один из пользователей.

Другие пользователи иронично заметили, что "президент в чём-то прав", ведь именно американцы "посадили Байдена в Белый дом".