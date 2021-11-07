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Американцы возмутились публичной "насмешкой" Байдена над их интеллектом

Как отметили пользователи сайта Fox News, в словах президента есть доля правды, ведь это именно они выбрали его своим лидером.

7 ноября, 15:43
<p>Фото © Facebook / <a href="https://ru-ru.facebook.com/joebiden/photos/a.10150487089926104/10157858219261104/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Joe Biden</a></p>

Фото © Facebook / Joe Biden

Журналисты Fox News и некоторые телезрители увидели в речи президента США Джо Байдена попытку принизить их познания в экономике. Оскорбительное для многих жителей Соединённых Штатов заявление лидер сделал на пресс-конференции, отвечая на вопрос репортёра.

Во время своего выступления Байден предположил, что граждане США обеспокоены повышением стоимости товаров в магазинах, потому что не могут объяснить, с чем связан рост цен.

"Если бы мы все собрались вместе пообедать и я бы сказал: "Давайте попросим того, кто сидит за соседним столиком (неважно, в каком ресторане мы находимся), объяснить нам цепочку поставок". Как вы думаете, люди поймут, о чём мы говорим?" заявил американский лидер.

После его слов на Fox News вышла статья с заголовком "Байден, кажется, насмехается над американцами", тогда в комментариях под ней пользователи портала сумели выразить своё негодование.

"Если Байден не понимает или не может сформулировать, что такое "цепочка поставок", это не значит, что другие не понимают", — возмутился один из пользователей.

Другие пользователи иронично заметили, что "президент в чём-то прав", ведь именно американцы "посадили Байдена в Белый дом".

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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