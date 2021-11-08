Пульмонолог назвал болезни, в сочетании с ковидом дающие эффект "атомной бомбы"

Сочетание коронавирусной инфекции с некоторыми заболеваниями может быть крайне опасно для человека. Об этом предупредил врач-пульмонолог, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени А.И. Евдокимова Сергей Бабак. Он также дал совет, как уменьшить риск.

Как известно, в первую очередь ковид поражает лёгкие человека. Если вирус накладывается на другие тяжёлые болезни этого органа, риски повышаются многократно. Особенно опасно заражение коронавирусом для тех, кто страдает одним из двух заболеваний, от которых лёгкие преждевременно стареют. Врач пояснил, что их причиной чаще всего является курение.

"Есть такая болезнь — идиопатический лёгочный фиброз, когда у людей в возрасте 70 лет и старше внезапно запускаются элементы преждевременного старения. Это приводит к тому, что лёгкие "сморщиваются". На фоне коронавируса запускаются ровно такие же процессы в лёгком. Ещё есть хроническая обструктивная болезнь лёгких, которая появляется из-за курения, и она тоже старит лёгкие. Если происходит совмещение этих болезней с CoViD-19, то это как атомная бомба, которая взрывается внутри организма человека", — подчеркнул Бабак в интервью радио Sputnik.

По словам пульмонолога, снизить вероятность такого разрушительного для организма сочетания болезней можно, если вакцинироваться от ковида и бросить курить. Как утверждает медик, отказ от вредной привычки должен привести к восстановлению лёгких.

"Восстановление тем лучше, чем меньше стаж курения. Есть формула, чтобы посчитать индекс курения (или число пачка-лет). Для этого берём количество сигарет, выкуриваемое в день, умножаем на количество лет курения, а потом делим на двадцать. Если полученное число больше 10, то там высок риск болезни, которая потребует восстановления с помощью лекарств. Если получилось до 10 пачка-лет, то отказ от курения уже через шесть месяцев приведёт к восстановлению лёгочных функций на 40%", — резюмировал Бабак.