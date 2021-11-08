Токены Tesla упали почти на 7% после окончания голосования Маска о продаже акций

Токены компании Tesla на криптовалютной бирже FTX в воскресенье упали на 6,8% после того, как пользователи "Твиттера" в голосовании Илона Маска поддержали продажу 10% его акций.

Агентство Bloomberg со ссылкой на данные криптобиржи прогнозирует, что с открытием торговых площадок в понедельник ценные бумаги также ждёт падение. На FTX к концу 7 ноября они торговались по цене 1139 долларов.