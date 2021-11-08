Токены Tesla упали почти на 7% после окончания голосования Маска о продаже акций
Аналитики прогнозируют, что с открытием торговых площадок в понедельник ценные бумаги также ждёт падение.
Фото © ТАСС / CTK
Токены компании Tesla на криптовалютной бирже FTX в воскресенье упали на 6,8% после того, как пользователи "Твиттера" в голосовании Илона Маска поддержали продажу 10% его акций.
Агентство Bloomberg со ссылкой на данные криптобиржи прогнозирует, что с открытием торговых площадок в понедельник ценные бумаги также ждёт падение. На FTX к концу 7 ноября они торговались по цене 1139 долларов.
Напомним, ранее основатель Tesla Илон Маск спросил в "Твиттере", стоит ли ему продавать акции компании. По словам предпринимателя, в последнее время слишком много говорят о том, что нереализованная прибыль — это средство уклонения от уплаты налогов. Поэтому он и предложил продать 10% своих ценных бумаг. Пользователи проголосовали за продажу.
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