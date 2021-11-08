Депутат Рады предупредил Киев об "уничтожающем" ударе в случае наступления в Донбассе
По словам Олега Волошина, Москва дала понять Западу, что готова пойти до конца, если "ставки будут высоки".
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Масштабное наступление в Донбассе грозит Украине разрушительными последствиями. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Олег Волошин. В эфире радиостанции "Говорит Москва" он отметил, что попытка развязать большую войну в регионе не останется без ответа России, которая может пойти на определённые меры.
"Потому что большая война — это крах, и это понимание сегодня есть. <…> Попытка масштабного наступления в Донбассе — она точно так же вызовет уничтожающий удар по Украине", — сказал Волошин.
Депутат считает, что Москва дала понять Западу о готовности пойти до конца, если "ставки будут высоки".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что участники "нормандского формата" по Донбассу не реагируют на призывы России обсудить перед встречей итоговый документ, который может быть предложен сторонам для реализации.
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