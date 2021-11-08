Депутат Рады предупредил Киев об "уничтожающем" ударе в случае наступления в Донбассе

Масштабное наступление в Донбассе грозит Украине разрушительными последствиями. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Олег Волошин. В эфире радиостанции "Говорит Москва" он отметил, что попытка развязать большую войну в регионе не останется без ответа России, которая может пойти на определённые меры.

"Потому что большая война — это крах, и это понимание сегодня есть. <…> Попытка масштабного наступления в Донбассе — она точно так же вызовет уничтожающий удар по Украине", — сказал Волошин.

Депутат считает, что Москва дала понять Западу о готовности пойти до конца, если "ставки будут высоки".