В американском Бостоне подрались сторонники и противники антиковидных мер. Видео © Twitter / Monica Madeja NBC10 Boston

Противники ношения масок и прививок от коронавируса в американском городе Бостон (штат Массачусетс) подрались со сторонниками антиковидных мер. К месту инцидента прибыло большое количество полицейских. Об этом сообщает местный телеканал NBC Boston.

Как уточняется, на улицы города вышли "десятки" протестующих против ковидных ограничений. Вместе с тем демонстрация привлекла местных жителей, которые поддерживают ношение масок и вакцинацию от коронавируса. Между сторонами произошла по меньшей мере одна драка. В конфликт пришлось вмешиваться правоохранителям. В районе, где прошла манифестация, находились "сотни" полицейских в полной экипировке.

Как отмечает телеканал, жители Массачусетса в основном выступают за меры по борьбе с коронавирусом, 70% населения штата уже привиты.