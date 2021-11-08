В американском Бостоне подрались сторонники и противники антиковидных мер
При этом жители штата Массачусетс, где случился конфликт, в основном поддерживают меры по борьбе с коронавирусом, 70% населения уже привиты.
Кадр из видео © Twitter / Monica Madeja NBC10 Boston
В американском Бостоне подрались сторонники и противники антиковидных мер. Видео © Twitter / Monica Madeja NBC10 Boston
Противники ношения масок и прививок от коронавируса в американском городе Бостон (штат Массачусетс) подрались со сторонниками антиковидных мер. К месту инцидента прибыло большое количество полицейских. Об этом сообщает местный телеканал NBC Boston.
Как уточняется, на улицы города вышли "десятки" протестующих против ковидных ограничений. Вместе с тем демонстрация привлекла местных жителей, которые поддерживают ношение масок и вакцинацию от коронавируса. Между сторонами произошла по меньшей мере одна драка. В конфликт пришлось вмешиваться правоохранителям. В районе, где прошла манифестация, находились "сотни" полицейских в полной экипировке.
Как отмечает телеканал, жители Массачусетса в основном выступают за меры по борьбе с коронавирусом, 70% населения штата уже привиты.
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