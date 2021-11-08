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Любителей горячего чая предупредили о риске рака

Врач Сури Дадашева посоветовала дать напитку остыть или добавить в него холодное молоко.

8 ноября, 01:47

Фото © Pexels

Употребление горячих напитков, в частности чая, может обернуться опасными для жизни последствиями. Об этом рассказала врач-терапевт Сури Дадашева.

"Большинство людей любят пить очень горячий чай, кофе или другие напитки, что может привести к развитию рака пищевода. Это объясняется тем, что горячие напитки повреждают клетки внутренней поверхности пищевода, образуя микротравмы, которые впоследствии могут привести к развитию рака", — приводит слова медика РИА "Новости".

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Доктор призвала быть осторожными при употреблении горячих напитков, нужно дать им остыть или добавить холодное молоко.

Ранее врач Александр Мясников рассказал о способе выявления рака во время приёма пищи. По словам специалиста, при наличии опухоли у человека сильно меняется вкус и появляются сторонние ощущения.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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