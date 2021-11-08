Любителей горячего чая предупредили о риске рака
Врач Сури Дадашева посоветовала дать напитку остыть или добавить в него холодное молоко.
Фото © Pexels
Употребление горячих напитков, в частности чая, может обернуться опасными для жизни последствиями. Об этом рассказала врач-терапевт Сури Дадашева.
"Большинство людей любят пить очень горячий чай, кофе или другие напитки, что может привести к развитию рака пищевода. Это объясняется тем, что горячие напитки повреждают клетки внутренней поверхности пищевода, образуя микротравмы, которые впоследствии могут привести к развитию рака", — приводит слова медика РИА "Новости".
Доктор призвала быть осторожными при употреблении горячих напитков, нужно дать им остыть или добавить холодное молоко.
Ранее врач Александр Мясников рассказал о способе выявления рака во время приёма пищи. По словам специалиста, при наличии опухоли у человека сильно меняется вкус и появляются сторонние ощущения.
Комментариев: 0