Любителей горячего чая предупредили о риске рака

Употребление горячих напитков, в частности чая, может обернуться опасными для жизни последствиями. Об этом рассказала врач-терапевт Сури Дадашева.

"Большинство людей любят пить очень горячий чай, кофе или другие напитки, что может привести к развитию рака пищевода. Это объясняется тем, что горячие напитки повреждают клетки внутренней поверхности пищевода, образуя микротравмы, которые впоследствии могут привести к развитию рака", — приводит слова медика РИА "Новости".

Доктор призвала быть осторожными при употреблении горячих напитков, нужно дать им остыть или добавить холодное молоко.