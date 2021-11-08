В МИД РФ назвали условие для налаживания диалога между Россией и США

Чтобы выйти из тупика в отношениях, США должны предпринять практические шаги. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос, есть ли шанс решить кризис с визами и другие проблемы.

"Это не шанс, это конкретное задание, с которым госпожа Нуланд покинула территорию Российской Федерации. <...> Если они хотят двигаться дальше, в какое-либо будущее двусторонних отношений, нормальных, в том числе и по этой линии, они должны предпринять ряд практических шагов. Для разблокирования той ситуации, которой сами завели в тупик", — сказала Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".

Напомним, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд прибыла в Москву с рабочим визитом 11 октября и провела целый ряд двусторонних встреч. Переговоры с коллегами из Министерства иностранных дел России она назвала конструктивными. Дипломат также отметила, что её вдохновила встреча с молодыми россиянами — лидерами в сфере образования, технологий и искусства, участвующими в программах обмена с США.