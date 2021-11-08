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"Не упади. Не свались там": Мимолётное предупреждение Путина снимающему его оператору попало на видео

Глава государства предостерёг сотрудника СМИ, всё закончилось благополучно.

8 ноября, 01:39

Кадр из видео © t.me / dimsmirnov175

Мимолётное предупреждение Путина снимающему его оператору попало на видео. Видео © t.me / dimsmirnov175

Президент России Владимир Путин перед совещанием по развитию оборонно-промышленного комплекса в Сочи предостерёг снимавшего его оператора от падения. Данный эпизод попал в выпуск программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Как рассказал ведущий программы Павел Зарубин, оператору пришлось пятиться назад с камерой в руках, чтобы снять идущего по коридору главу государства.

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"Не упади. Не свались там", — обратился Путин к мужчине.

Оператору после предупреждения о возможной преграде удалось сохранить равновесие и устоять на ногах.

Ранее сообщалось, что Путин на грядущей неделе примет участие в саммите АТЭС, конференции Сбера, а также откроет в Москве памятник Достоевскому и проведёт ряд других совещаний и заседаний.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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