Мимолётное предупреждение Путина снимающему его оператору попало на видео. Видео © t.me / dimsmirnov175

Президент России Владимир Путин перед совещанием по развитию оборонно-промышленного комплекса в Сочи предостерёг снимавшего его оператора от падения. Данный эпизод попал в выпуск программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Как рассказал ведущий программы Павел Зарубин, оператору пришлось пятиться назад с камерой в руках, чтобы снять идущего по коридору главу государства.

"Не упади. Не свались там", — обратился Путин к мужчине.

Оператору после предупреждения о возможной преграде удалось сохранить равновесие и устоять на ногах.