Тонкий момент: Почему отсутствие антител ещё не говорит о поддельном сертификате о вакцинации Эксперт назвал "стратегически ошибочным" недавнее высказывание главы центра Гамалеи об антителах к аденовирусу 26. 6 ноября, 21:40 Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Отсутствие антител к аденовирусу 26 не доказывает, что у человека поддельный сертификат о вакцинации, заявил Лайфу доктор медицинских наук практикующий врач Антон Ершов. Ранее об этих антителах как о маркере получения прививки рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что на основе мембранного белка аденовируса 26 сделан первый компонент препарата "Спутник V" и что он крайне редко встречается у человека.

— Если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке аденовируса 26, то, скорее всего, у него поддельный сертификат, — сказал академик в интервью "Известиям".

Профессор Антон Ершов подчеркнул, что с этой логикой категорически не согласен, даже если не принимать во внимание, что часть людей прививается не "Спутником", а другими вакцинами. По мнению врача, организм каждого пациента слишком индивидуален, чтобы по этому белку судить о подлинности сертификата.

У человека могут просто не выработаться антитела к этому аденовирусу, а могут быстро исчезнуть после прививки, и что? Антон Ершов Доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор

Он напомнил, что как минимум у пяти процентов привитых никакие антитела не вырабатываются вообще и с этим ничего не поделаешь — таковы особенности организма у этих людей на момент вакцинации. Кроме того, нельзя полностью доверять ни одной тест-системе.

— Не существует настолько чувствительных тестов, которые показывают именно антитела к Ad26 (они могут перекрёстно реагировать с другими вариантами). Я могу на улице заразиться Ad26, и для этого мне не нужно вакцинироваться! — написал врач в своём телеграм-канале.

Доктор медицинских наук выразил опасения, что высказывания главы центра Гамалеи могут усилить недоверие к вакцинации.

Иногда складывается ощущение, что вместо того, чтобы рассказывать о вакцинах то, что нужно, Гинцбург делает всё наоборот. Он должен, как молодёжь говорит, "топить" за вакцинацию, а он делает наоборот. Такие высказывания — это стратегическая ошибка, это только людей от вакцинации уводит. Люди и так не доверяют вакцинам, а он ещё хуже делает Антон Ершов Доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор

Многие могут отказаться от прививки, зная, что из-за анализа на аденовирус 26 их могут обвинить в нечестности, считает врач.

— Как теперь (после таких слов) людям доказывать, что они вакцинировались? Никак! Система сама придумывает варианты доказательств, которые не работают даже теоретически! — отметил доктор наук.

Авторы Адель Романенкова