Срок действия сертификатов о вакцинации от ковида в России сократился вдвое

8 ноября вступил в силу приказ Минздрава РФ, устанавливающий новую форму сертификата о вакцинации от ковида. Из-за чего на "Госуслугах" сократился срок действия старых QR-кодов и у многих россиян они аннулировались. Граждане массово жалуются на это в соцсетях.

"Вторая доза вакцины "Спутник V" была введена 23 апреля 2021 года. Ещё вчера, 7 ноября, QR-код был действителен — спокойно пропустили в кинотеатр. Сегодня сертификат оказался просрочен. На "Госуслугах" указано, что он сформирован 8 ноября 2021 года, а действителен до 23 октября 2021 года", — поделился читатель с Ura.ru.

Теперь "Госуслуги" признают сертификат недействительным, если с момента вакцинации прошло не 12 месяцев, как раньше, а только шесть. При этом на портале можно подать жалобу по форме "Сообщить об ошибке". Пока заявку будут рассматривать, пользователю на почту пришлют временный QR-код, действующий в течение 14 дней.