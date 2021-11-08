Минобороны развернуло временный ковидный центр в Подмосковье

Министерство обороны развернуло в Кубинке Московской области временный инфекционный центр для помощи жителям региона в борьбе с коронавирусом. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время в инфекционном стационаре уже развёрнуто более 600 койко-мест, начат приём пациентов из числа гражданского населения Подмосковья с подтверждённой коронавирусной инфекцией", — рассказали в Минобороны.

Для работы в центре из Санкт-Петербурга прибыл медицинский отряд в составе более 220 военнослужащих. Перед отправкой в Подмосковье специалисты Минобороны из подразделений Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова прошли курс подготовки по лечению пациентов с CoViD-19.

Во врачебно-сестринские бригады входят врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал, а также курсанты академии, которые будут оказывать медицинскую помощь под руководством профессорско-преподавательского состава и слушателей ординатуры. Уточняется, что курсантов допускают строго по их собственному желанию.