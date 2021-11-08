Минобороны развернуло временный ковидный центр в Подмосковье
Для работы там из Санкт-Петербурга прибыл медицинский отряд в составе более 220 военнослужащих.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Министерство обороны развернуло в Кубинке Московской области временный инфекционный центр для помощи жителям региона в борьбе с коронавирусом. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ведомства.
"В настоящее время в инфекционном стационаре уже развёрнуто более 600 койко-мест, начат приём пациентов из числа гражданского населения Подмосковья с подтверждённой коронавирусной инфекцией", — рассказали в Минобороны.
Для работы в центре из Санкт-Петербурга прибыл медицинский отряд в составе более 220 военнослужащих. Перед отправкой в Подмосковье специалисты Минобороны из подразделений Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова прошли курс подготовки по лечению пациентов с CoViD-19.
Во врачебно-сестринские бригады входят врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал, а также курсанты академии, которые будут оказывать медицинскую помощь под руководством профессорско-преподавательского состава и слушателей ординатуры. Уточняется, что курсантов допускают строго по их собственному желанию.
В ведомстве продолжают оказывать помощь гражданскому населению по поручению президента России Владимира Путина. Ранее стало известно, что Минобороны построит в Подмосковье новый больничный комплекс. Лечить там будут в том числе пациентов с коронавирусом. Сдать учреждение под ключ планируется в мае 2022 года.
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