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Минобороны развернуло временный ковидный центр в Подмосковье

Для работы там из Санкт-Петербурга прибыл медицинский отряд в составе более 220 военнослужащих.

8 ноября, 04:26

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Министерство обороны развернуло в Кубинке Московской области временный инфекционный центр для помощи жителям региона в борьбе с коронавирусом. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время в инфекционном стационаре уже развёрнуто более 600 койко-мест, начат приём пациентов из числа гражданского населения Подмосковья с подтверждённой коронавирусной инфекцией", — рассказали в Минобороны.

Для работы в центре из Санкт-Петербурга прибыл медицинский отряд в составе более 220 военнослужащих. Перед отправкой в Подмосковье специалисты Минобороны из подразделений Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова прошли курс подготовки по лечению пациентов с CoViD-19.

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Во врачебно-сестринские бригады входят врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал, а также курсанты академии, которые будут оказывать медицинскую помощь под руководством профессорско-преподавательского состава и слушателей ординатуры. Уточняется, что курсантов допускают строго по их собственному желанию.

В ведомстве продолжают оказывать помощь гражданскому населению по поручению президента России Владимира Путина. Ранее стало известно, что Минобороны построит в Подмосковье новый больничный комплекс. Лечить там будут в том числе пациентов с коронавирусом. Сдать учреждение под ключ планируется в мае 2022 года.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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