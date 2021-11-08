CNN: Хакеры взломали 9 компаний ради доступа к данным военных подрядчиков США
Американские журналисты утверждают, что ряд тактик взломщиков сходен с действиями некоей группировки хакеров из Китая.
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Телекомпания CNN со ссылкой на данные фирмы Palo Alto Networks сообщила, что хакеры взломали девять компаний, работающих в сфере энергетики, здравоохранения, образования, технологий и оборонной сфере. По данным СМИ, одна из них находится в США.
Утверждается, что киберпреступники хотят заполучить информацию военных подрядчиков США и других источников, которые владеют конфиденциальными сведениями. CNN отмечает, что эти попытки фиксируют специалисты по кибербезопасности с помощью Агентства по национальной безопасности США (АНБ). Предполагается, что это тот же вид шпионажа, с которым столкнулись спецслужбы во время президентства Дональда Трампа.
Представитель Palo Alto Networks Райан Олсон полагает, что злоумышленники завладели паролями и получили долгосрочный доступ к интересующим их сетям. Есть риск, что они перехватят секретные данные, хранящиеся на компьютерах или отправленные по электронной почте. CNN сообщает, что определённые тактики взломщиков сходны с действиями некоей группировки хакеров из Китая.
Ранее стало известно, что Интерпол задержал в Петербурге известного хакера, автора книги "Как я украл миллион".
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