CNN: Хакеры взломали 9 компаний ради доступа к данным военных подрядчиков США

Телекомпания CNN со ссылкой на данные фирмы Palo Alto Networks сообщила, что хакеры взломали девять компаний, работающих в сфере энергетики, здравоохранения, образования, технологий и оборонной сфере. По данным СМИ, одна из них находится в США.

Утверждается, что киберпреступники хотят заполучить информацию военных подрядчиков США и других источников, которые владеют конфиденциальными сведениями. CNN отмечает, что эти попытки фиксируют специалисты по кибербезопасности с помощью Агентства по национальной безопасности США (АНБ). Предполагается, что это тот же вид шпионажа, с которым столкнулись спецслужбы во время президентства Дональда Трампа.