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"Все заорали, это страшно было, очень": Пассажирский самолёт дважды не смог приземлиться в Красноярске

Причиной стал сильный боковой ветер. В результате лайнер сел в аэропорту Абакана.

8 ноября, 03:41

Фото © Facebook / RossiyaAirlines

Пассажирский самолёт, летевший из Санкт-Петербурга в Красноярск, дважды не смог приземлиться в пункте назначения из-за сильного бокового ветра и в итоге отправился в Абакан. По словам одной из пассажирок лайнера, при второй попытке воздушное судно выпустило шасси, однако затем резко набрало высоту и сменило направление.

"Когда он не сел второй раз и резко взлетел, все заорали. Мы с женщиной рядом молчали. Это страшно было, очень. Я не знаю, как это сказать", — приводит слова пассажирки ТВК (Красноярск).

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Уточняется, что в Абакане самолёт покинули 26 человек. Рейс выполняла авиакомпания "Россия". По данным СМИ, пассажирам предложили написать претензию и добираться до Красноярска за свой счёт, при этом пообещав возместить затраты.

Ранее Лайф рассказывал, что популярная певица в 26 лет погибла при крушении самолёта. Незадолго до крушения она показала видео с борта.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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