Пассажирский самолёт, летевший из Санкт-Петербурга в Красноярск, дважды не смог приземлиться в пункте назначения из-за сильного бокового ветра и в итоге отправился в Абакан. По словам одной из пассажирок лайнера, при второй попытке воздушное судно выпустило шасси, однако затем резко набрало высоту и сменило направление.

"Когда он не сел второй раз и резко взлетел, все заорали. Мы с женщиной рядом молчали. Это страшно было, очень. Я не знаю, как это сказать", — приводит слова пассажирки ТВК (Красноярск).