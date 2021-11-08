"Все заорали, это страшно было, очень": Пассажирский самолёт дважды не смог приземлиться в Красноярске
Причиной стал сильный боковой ветер. В результате лайнер сел в аэропорту Абакана.
Фото © Facebook / RossiyaAirlines
Пассажирский самолёт, летевший из Санкт-Петербурга в Красноярск, дважды не смог приземлиться в пункте назначения из-за сильного бокового ветра и в итоге отправился в Абакан. По словам одной из пассажирок лайнера, при второй попытке воздушное судно выпустило шасси, однако затем резко набрало высоту и сменило направление.
"Когда он не сел второй раз и резко взлетел, все заорали. Мы с женщиной рядом молчали. Это страшно было, очень. Я не знаю, как это сказать", — приводит слова пассажирки ТВК (Красноярск).
Уточняется, что в Абакане самолёт покинули 26 человек. Рейс выполняла авиакомпания "Россия". По данным СМИ, пассажирам предложили написать претензию и добираться до Красноярска за свой счёт, при этом пообещав возместить затраты.
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