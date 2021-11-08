СМИ: Россия может отменить пошлины на импорт говядины и свинины

Минэкономразвития и Минсельхоз РФ обсуждают возможность введения беспошлинного импорта свинины и говядины в Россию. Об этом сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на участников совещаний в ведомствах.

Источник в финансово-экономическом блоке правительства в беседе с изданием отметил, что речь идёт об освобождении от уплаты пошлины на импортную замороженную говядину в объёме не более 200 тысяч тонн в 2022 году, а также на не более 100 тысяч тонн замороженной свинины в период с 1 января по 31 июня следующего года.

Согласно задумке авторов идеи, импортёрам предстоит выполнить условие в виде целевого ввоза, поскольку мясо должно быть переработано на территории России.

"Эта мера станет частью комплексных решений по стабилизации внутренних цен на социально значимые продукты", — уточнил собеседник издания.

При этом в Минэкономразвития уточнили, что любые меры будут приниматься с учётом ситуации с ценами и насыщенности рынка продукцией.